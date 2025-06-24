Michigan'da Helikopter İniş Yaparken Devrildi
ABD'nin Michigan eyaletinde bir restoranın yakınında iniş yapmaya çalışan Eurocopter EC-130 tipi helikopter yan yattı. Kazada helikopterdeki 4 kişi hafif yaralandı, polis olayın nedenini araştırıyor.
- ABD'de iniş yapmaya çalışan helikopter yan yattı
MİCHİGAN - ABD'nin Michigan eyaletinde bir restoranın yakınındaki boş araziye iniş yapmaya çalışan helikopter yan yatıp devrildi.
ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Clay kasabasındaki bir sahil restoranının yakınına iniş yapmaya çalışan Eurocopter EC-130 tipi helikopter yan yattı. Bölgeden yoğun toz bulutu yükseldi. O anlar kameralara saniye saniye yansırken, kazada helikopterdeki 4 kişi hafif yaralandı. Polis, kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel