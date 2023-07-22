Michael Cohen, The Trump Organization ile Uzlaştı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, aileye ait The Trump Organization şirketi ile olan 1,9 milyon dolarlık ödenmemiş ücret davasında uzlaştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, aileye ait The Trump Organization şirketi ile olan 1,9 milyon dolarlık ödenmemiş ücret davasında uzlaştı.

BBC'nin haberine göre, Cohen'in avukatı Hunter Winstead, tarafların ulaştığı kararın mahkemeye iletildiğini belirterek, "Sorun iki tarafın da memnun kalacağı şekilde çözümlendi." ifadelerini kullandı.

Uzlaşma kararı alan taraflar, anlaşmanın tüm şartlarının tam olarak belirlenmediğini ve bu şartların gizli tutulacağını açıkladı.

Cohen, Trump ailesine ait şirket için 2006'dan 2018'e kadar çalışmıştı.

Cohen, The Trump Organization şirketi ile sağladığı yasal hizmetlerin karşılanması konusunda anlaşma yaptığını ancak, şirketin bu anlaşmayı bozarak 1,9 milyon dolarlık ücretini ödemeyi reddettiğini iddia ederek 2019 yılında dava açmıştı.

Cohen ayrıca, Trump'ın seçim kampanyasındaki finansal ihlaller ve Stormy Daniels'a sus payı ödenmesi davalarında, şirketin kendisine geri ödeme yapmadığını öne sürmüştü.