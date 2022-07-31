Miaoying Tapınağı'nda Opera Gösterisi
BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Miaoying Tapınağı -diğer adıyla Baita Tapınağı'ndaki bir Peking opera gösterisini izleyen insanlar, 30 Temmuz 2022. Son günlerde Miaoying Tapınağı'nda geceleri bir dizi kültür etkinliği gerçekleştiriliyor.
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BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Miaoying Tapınağı -diğer adıyla Baita Tapınağı'ndaki bir Peking opera gösterisini izleyen insanlar, 30 Temmuz 2022. Son günlerde Miaoying Tapınağı'nda geceleri bir dizi kültür etkinliği gerçekleştiriliyor. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)
Xinhua / Güncel