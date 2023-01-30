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Miao Etnik Grubuna Mensup İnsanlar, Çin'in Güneybatısındaki Guizhou'da Geleneklerini Kutluyor

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Miao Etnik Grubuna Mensup İnsanlar, Çin'in Güneybatısındaki Guizhou'da Geleneklerini Kutluyor

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin Longli ilçesine bağlı Zhongpai köyünde "Tiaoyue" adlı bir etkinliğe katılan geleneksel kostümler içindeki Miao etnik grubundan insanlar, 29 Ocak 2023.

Miao Etnik Grubuna Mensup İnsanlar, Çin'in Güneybatısındaki Guizhou'da Geleneklerini KutluyorÇin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin Longli ilçesine bağlı Zhongpai köyünde "Tiaoyue" adlı bir etkinliğe katılan Miao etnik grubundan geleneksel kostümlü bir kız, 29 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/ Xinhua)

Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin Longli ilçesine bağlı Zhongpai köyünde "Tiaoyue" adlı bir etkinliğe katılan geleneksel kostümler içindeki Miao etnik grubundan insanlar, 29 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/ Xinhua)

LONGLİ, 30 Ocak (Xinhua) -- Kelimenin tam karşılığıyla ay ışığında dans etmek anlamına gelen "Tiaoyue", Miao etnik grubu arasında geleneksel olarak uğur duası ve yeni yıl kutlaması için uygulanan eski bir gelenekten geliyor ve aynı zamanda gençlerin sevgilerini ifade etmeleri ve müstakbel eşlerini bulmaları için bir fırsat sunuyor.

Miao Etnik Grubuna Mensup İnsanlar, Çin'in Güneybatısındaki Guizhou'da Geleneklerini KutluyorÇin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin Longli ilçesine bağlı Zhongpai köyünde "Tiaoyue" adlı bir etkinliğe katılan Miao etnik grubundan geleneksel kostümleriyle insanlar, 29 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zang Hui/ Xinhua)

Miao Etnik Grubuna Mensup İnsanlar, Çin'in Güneybatısındaki Guizhou'da Geleneklerini KutluyorÇin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin Longli ilçesine bağlı Zhongpai köyünde "Tiaoyue" adlı bir etkinliğe katılan Miao etnik grubundan geleneksel kostümleriyle insanlar, 29 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/ Xinhua)

Miao Etnik Grubuna Mensup İnsanlar, Çin'in Güneybatısındaki Guizhou'da Geleneklerini KutluyorÇin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin Longli ilçesine bağlı Zhongpai köyünde "Tiaoyue" adlı bir etkinliğe katılan Miao etnik grubundan geleneksel kostümleriyle insanlar, 29 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/ Xinhua)

Miao Etnik Grubuna Mensup İnsanlar, Çin'in Güneybatısındaki Guizhou'da Geleneklerini KutluyorÇin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin Longli ilçesine bağlı Zhongpai köyünde "Tiaoyue" adlı bir etkinliğe katılan Miao etnik grubundan geleneksel kostümleriyle insanlar, 29 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zang Hui/ Xinhua)

Miao Etnik Grubuna Mensup İnsanlar, Çin'in Güneybatısındaki Guizhou'da Geleneklerini KutluyorÇin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin Longli ilçesine bağlı Zhongpai köyünde "Tiaoyue" adlı bir etkinliğe katılan Miao etnik grubundan geleneksel kostümleriyle insanlar, 29 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yang Wenbin/ Xinhua)

Miao Etnik Grubuna Mensup İnsanlar, Çin'in Güneybatısındaki Guizhou'da Geleneklerini Kutluyor

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guizhou Güncel Haberler

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