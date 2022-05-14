Miami'de uçak köprüye düştü: 2 yaralı - Haberler

Miami'de uçak köprüye düştü: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde küçük uçağın köprüye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde küçük uçağın köprüye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentindeki Haulover Inlet Köprüsü'ne küçük bir uçak düştü. Uçak köprüye çarparak alev alırken, olayda 2 kişinin yaralandığı açıklandı. Bölgedeki trafiğin çift yönlü olarak kapatıldığı öğrenilirken, yaralıların Ryder Travma Merkezi'ne sevk edildiği belirtildi.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel