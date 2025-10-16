Haberler

MI5 Başkanı: Yabancı Tehditler Artıyor

İngiltere iç istihbarat teşkilatı MI5 Başkanı Ken McCallum, Rusya, İran ve Çin gibi ülkelerin tehditlerinin arttığını ve yabancı devlet kaynaklı tehdit faaliyetlerinin son bir yılda %35 oranında yükseldiğini belirtti. McCallum, terörist ve devlet aktörlerinden gelen tehditlerin çeşitliliğinin arttığını vurguladı.

İngiltere iç istihbarat teşkilatı MI5 Başkanı Ken McCallum, ülkesine yönelik Rusya, İran ve Çin gibi devletlerden gelen tehditlerin arttığını söyledi.

McCallum, başkent Londra'daki MI5 merkezinde yaptığı yıllık güvenlik değerlendirme konuşmasında, yabancı devlet kaynaklı tehdit faaliyetleriyle ilgili yürütülen soruşturmaların son bir yılda yüzde 35 arttığını bildirdi.

Ken McCallum, "MI5, teröristlerden ve devlet aktörlerinden gelen tehditlerin hacmi ve çeşitliliği açısından benim şimdiye kadar gördüğümden daha fazla bir mücadeleyle karşı karşıya." ifadesini kullandı.

Rusya'nın düşmanca niyetle yürüttüğü çok sayıda gözetleme planını engellediklerini belirten McCallum, İran bağlantılı 20'den fazla potansiyel suikast girişimini de takip ettiklerini bildirdi.

İngiltere'nin, Avrupa'daki ortaklarıyla Rusya adına talimat alan kişileri tespit etmeyi sürdüreceklerine dikkati çeken McCallum, "Ekranlarının arkasında gizlendiğini sanan ancak kimliği tespit edilebilir olan kişilere kadar iz süreceğiz." dedi.

"İngiltere-Çin ilişkileri doğası gereği karmaşık ancak MI5'in rolü karmaşık değil"

McCallum, Çin'in siber casusluk, akademisyenleri ülkesine çekme, İngiliz kamuoyuna gizlice müdahale etme ve demokrasi yanlısı muhalifleri taciz etme faaliyetlerinde bulunduğunu ileri sürdü.

"İngiltere-Çin ilişkileri doğası gereği karmaşık ancak MI5'in rolü karmaşık değil." diyen McCallum, ülkesinin ulusal güvenliğini tehdit eden faaliyetleri tespit ettiğini ve bunlarla kararlılıkla mücadele ettiğini anlattı.

McCallum, İran'ın ise yurt dışındaki muhaliflerini susturmak için "çılgınca" girişimlerde bulunduğunu belirterek, Avustralya'nın İran bağlantılı antisemitik planları ortaya çıkardığını, Hollanda makamlarının da başarısız bir suikast girişimini engellediğini söyledi.

Terör tehdidinin ise halen "çok ciddi" düzeyde olduğunu dile getiren McCallum, MI5 ve polisin 2020'den bu yana 19 ileri aşamadaki terör saldırısı planını engellediğini vurguladı.

McCallum, terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'ın yurt dışındaki istikrarsızlıktan faydalanarak yeniden güç kazanmaya çalıştığını ifade etti.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
