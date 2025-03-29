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MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı'ndan Kadınlara Özel İftar Programı

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yıldırım İlçe Başkanlığı, 'Yıldırım'ın gücü kadınlarımız ile bereket sofrasında buluşuyoruz' temasıyla bir iftar programı düzenledi. İftara katılan konuşmacılar, kadının toplumdaki yerini vurguladı ve yeni üyelere rozet takıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Yıldırım İlçe Başkanlığı tarafından "Yıldırım'ın gücü kadınlarımız ile bereket sofrasında buluşuyoruz" temalı iftar programı düzenlendi.

Kentteki bir davet salonunda gerçekleştirilen iftara, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve eşi Nur Büyükataman, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, bazı sivil toplum kuruluşlarının kadın yöneticileri ile kadın muhtarlar ve partililer katıldı.

Programında söz alan konuşmacılar, kadının toplumdaki yeri ve önemine değinerek, kadınların ülkenin toplumsal birliği için hayati önem taşıdığına dikkati çekti.

Bu anlamlı buluşmada, MHP Yıldırım İlçe Başkanlığı'na yeni katılan 150 kadın üyeye de rozet takıldı.

Program, ramazan sohbetleriyle sona erdi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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