MHP'ye yeniden katılan milletvekili Ersoy, partisinin il başkanlığını ziyaret etti

MHP'ye yeniden katılan Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, partiye tekrar davet edilen ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Ankara'da görüşen Ersoy, il başkanlığını ziyaret etti.

Parti önünde İl Başkanı Adnan İncetoprak olmak üzere çok sayıda partili tarafından karşılanan Ersoy için kurban kesilerek dua edildi.