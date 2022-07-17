MHP'ye yeniden katılan milletvekili Ersoy, partisinin il başkanlığını ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP'ye yeniden katılan milletvekili Ersoy, partisinin il başkanlığını ziyaret etti

AA - Esma Küçükşahin - Güncel
 - Güncelleme:
MHP'ye yeniden katılan milletvekili Ersoy, partisinin il başkanlığını ziyaret etti

MHP'ye yeniden katılan Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

MHP'ye yeniden katılan Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, partiye tekrar davet edilen ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Ankara'da görüşen Ersoy, il başkanlığını ziyaret etti.

Parti önünde İl Başkanı Adnan İncetoprak olmak üzere çok sayıda partili tarafından karşılanan Ersoy için kurban kesilerek dua edildi.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Baki Ersoy Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title