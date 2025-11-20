Haberler

MHP ve AK Parti İmralı Ziyareti Öncesi Görüşme Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti grup başkanı ve genel başkan vekiliyle, İmralı ziyaretinin görüşüleceği toplantı öncesinde görüştü. Yıldız, yapılan görüşmenin hukukla ilgili olduğunu belirtti.

(TBMM) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti grubunun İmralı ziyaretini görüşeceği toplantı öncesinde Meclis'te AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'yı ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile AK Partili TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri, yarın komisyonda oylanacak olan İmralı ziyaretine ilişkin görüşmek üzere TBMM AK Parti Grup Başkanlığı'nda toplandı.

Toplantı öncesinde MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti grubunun toplantısı öncesinde Güler'in odasında Güler ve Ala ile bir araya geldi. Görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, görüşmenin İmralı ziyaretine ilişkin olmadığını ve hukukla ilgili bir mesele olduğunu belirtti. Komisyondaki oylama tartışmalarına ilişkin de konuşan Yıldız, İmralı'ya gitme kararının üye sayısının beşte üçüyle değil, salt çoğunlukla belirleneceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon: Ortam bir anda buz kesti

Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.