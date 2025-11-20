MHP ve AK Parti İmralı Ziyareti Öncesi Görüşme Gerçekleştirdi

(TBMM) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti grubunun İmralı ziyaretini görüşeceği toplantı öncesinde Meclis'te AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'yı ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile AK Partili TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri, yarın komisyonda oylanacak olan İmralı ziyaretine ilişkin görüşmek üzere TBMM AK Parti Grup Başkanlığı'nda toplandı.

Toplantı öncesinde MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti grubunun toplantısı öncesinde Güler'in odasında Güler ve Ala ile bir araya geldi. Görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, görüşmenin İmralı ziyaretine ilişkin olmadığını ve hukukla ilgili bir mesele olduğunu belirtti. Komisyondaki oylama tartışmalarına ilişkin de konuşan Yıldız, İmralı'ya gitme kararının üye sayısının beşte üçüyle değil, salt çoğunlukla belirleneceğini ifade etti.