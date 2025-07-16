MHP Trabzon İl Başkanı Sivrikaya TESOB'u Ziyaret Etti

MHP Trabzon İl Başkanı Sivrikaya TESOB'u Ziyaret Etti
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Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon İl Başkanı Tolgay Sivrikaya, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret ederek çeşitli konularda görüşmeler gerçekleştirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Trabzon İl Başkanı Tolgay Sivrikaya, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (TESOB) ziyaret etti.

TESOB'dan yapılan açıklamaya göre, MHP İl Başkanı Sivrikaya ve yönetim kurulu üyelerinin, TESOB Başkanı Metin Kara ile bir araya geldiği belirtildi.

Ziyarette, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Sivrikaya'nın, çeşitli konularda fikir alışverişi yaptığı kaydedildi.

Kara, ziyaretten dolayı Sivrikaya'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
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