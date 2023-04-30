Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tekirdağ Milletvekili adayı İlker Yücel, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentte bir kafede düzenlenen programa, MHP Süleymanpaşa İlçe Başkanı Hüseyin Üretürk, teşkilat üyeleri ile basın mensupları katıldı.

Yücel, burada yaptığı konuşmada, seçimlere az bir süre kaldığını söyledi.

Seçim gününe kadar sahada olmaya devam edeceklerini ifade eden Yücel, "Bütün adaylarımız sahada çalışmalarını sürdürüyor. Herkese gitmeye, ulaşmaya çalışıyoruz. Bundan önce MHP nasıl verdiği sözleri tutmuşsa, Türkiye'nin Yüzüncü yılında da verdiğimiz sözleri nasıl tutacağımızı vatandaşlara anlatıyoruz. Vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz. Sahada vatandaşlardan güzel dönüşler alıyoruz. Cumhur İttifakı ile öncelikle görevimizin cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yüksek bir oyla yeniden cumhurbaşkanı seçtirmek olduğunu söylüyoruz." dedi.

Yücel, Cumhur İttifakı milletvekillerinin mecliste sayısının fazla olması için de mücadele ettiklerini dile getirerek, "MHP olarak da milletvekillerimizin sayısını artırmak istiyoruz. Tekirdağ'da da hemşerilerimizden aldığımız destekle, teşkilatlarımızın çalışmasıyla inşallah mecliste Tekirdağ'ın gür sesi olacak MHP milletvekillerini göndereceğiz. Vatandaşlardan aldığımız en büyük taleplerden birisi de vekillerin halkın içinde olması. Vatandaşlar vekillerin seçildikten sonra kentten kopmamasını istiyor. Bizde milletimizin vekili olması onların gür sesi olmak için yola çıktık. İnşallah başarılı olacağımızı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yücel, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.