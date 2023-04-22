MHP Sivas İl Başkanlığı bayramlaşma programı düzenledi

MHP Sivas İl Başkanlığı'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

MHP İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Atatürk Kongre Müzesi yanında bulunan secim irtibat bürosunda düzenlenen programa, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, milletvekili adayları ile partililer katıldı.

Özyürek, burada yaptığı konuşmada, öncelikli hedeflerinin bayrak, ezan ve millet olduğunu belirtti.

Vatanın bölünmemesi için mücadele edeceklerini aktaran Özyürek, şunları kaydetti:

"Öncelikle seçimde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçtireceğiz. Sonra da TBMM'de bayrağa, vatana, ezana sevdalı milletvekilleri olarak bizler de mecliste olmalıyız. Allah'ın izni ile sayılarımız yükseldiğinde hem bakanlarımız olacak hem de vekillerimiz çok olacak. Sonra da bizler de bu gücü Allah rızası için kullanacağız. Sizden bir şey daha istiyorum. Allah nasip ederse 2023 yılında 3 hilale 3 milletvekili yakışır inşallah. Bunun için gece gündüz çalışacağız. Sevdası Sivas olan yiğitler bizimle olacaktır. Ben sizden şunu istiyorum, seçimlerde sandıklara sahip çıkın. Sivas'ı da hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz."