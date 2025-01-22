MHP Siirt İl Başkanı Tükenmez, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

MHP Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tükenmez, partisinin il başkanlığında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Doğal Yaşam ve Çevre", "Haber", "Günlük Hayat", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Katliamın izleri" başlıklı fotoğrafını seçen Tükenmez, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Daniel Ceng'in "Yürüyüş yolu" başlıklı karesini oyladı.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye kalan" fotoğrafını seçen Tükenmez, "Günlük Hayat" kategorisinde tercihini Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi", "Spor" kategorisinde ise Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" karesinden yana kullandı.

Tükenmez, AA'nın oylamaya sunduğu karelerin büyük emeklerle ekranlara taşındığını ve oldukça önemli mesajlar içerdiğini belirtti.

Her kategoriden bir fotoğraf seçtiğini fakat seçim sırasında kararsız kaldığı anlar olduğunu dile getiren Tükenmez, yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.