İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış

İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki

Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana çok kızdı
Ege Denizi'nde peş peşe 7. deprem

Bir bölgemiz beşik gibi! 8 saatte 7 deprem meydana geldi
Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler

Akıma kapılan işçinin dudaklarından dökülen cümle kahretti

MHP Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez Şirvan'da Ziyaretlerde Bulundu

MHP Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez Şirvan'da Ziyaretlerde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, Şirvan ilçesindeki Elmadalı ve Yamaçlı köylerini ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Güvenlik korucularını da ziyaret eden Tükenmez, bölgenin devletin yanında yer aldığını vurguladı.

MHP Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, Şirvan ilçesindeki bazı köylere ziyarette bulundu.

Tükenmez, beraberinde terörle mücadelede gazi olan Burhan Yeyrek ve partililerle ilçeye bağlı Elmadalı ve Yamaçlı köylerini ziyaret etti.

Muhtarlar ve vatandaşlarla görüşen Tükenmez, talep ve sorunları dinledi.

Bölgede görev başındaki güvenlik korucularını da ziyaret eden Tükenmez, onlarla bir süre sohbet etti, görüş alışverişinde bulundu.

Tükenmez, Şirvan ilçesinin her zaman devletin yanında yer aldığını belirterek, "Canıyla, kanıyla, malıyla her türlü bedeli ödemiş Şirvan ilçemizi ziyaret ettik. Muhtarlarımız ve köy halkına misafirperverlikleri için teşekkür ederiz. Sadece seçim dönemi değil her zaman Şirvan ilçemiz ve köylerimizin emirlerine amadeyiz." dedi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı Tag sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti

Taksici, alıkoyduğu genç sürücüyü dakikalarca yalvarttı
'Türkiye'de ve dünyada çok ciddi bir işsizlik dalgası oluşacak'

"Türkiye'de ve dünyada çok ciddi bir işsizlik dalgası oluşacak"
TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene bir kötü haber daha
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar

Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar
ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.