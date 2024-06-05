MHP Serik Başkanlığı İlk Yardım Semineri Düzenledi

Mhp Serik Başkanlığı tarafından düzenlenen ilk yardım seminerinde katılımcılara Heimlich manevrası, kalp masajı ve suni teneffüs eğitimi verildi.

Parti binasında gerçekleştirilen eğitim seminerine, MHP Serik İlçe Başkanı Osman Üstünmet, ilçe yönetimi, MHP Serik Belediyesi meclis üyeleri, Ülkü Ocakları, TÜRKAV Serik Temsilciliği üyeleri, Kamusen temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Eğitim öncesi konuşma yapan Üstünmet, ilk yardımın önemine dikkati çekti. Son günlerde restoran veya kafeterya gibi yerlerde küçük çocukların, yetişkin insanların yiyeceklerin nefes borusuna kaçarak nefes alamadıklarını gördüklerini belirten Üstünmet, "Bu doğrultuda farkındalık yaratmak maksadıyla vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla bu semineri gerçekleştiriyoruz." dedi.

Son zamanlarda bazı kamu kurum ve kuruluşlarında bu tarz ilk yardım dersleri verildiğini vurgulayan Üstünmet, "Biz bunun MHP olarak daha da yaygınlaştırılmasını, herkesin bu tarz etkinliklere katılarak özellikle Heimlich manevrası ile kalp masajını herkesin öğrenmesi noktasında bir çalışma içerisine girdik. Bu doğrultuda bir seminer gerçekleştiriyoruz. Burada amacımız kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek. MHP ilçe teşkilatı olarak bundan sonra da bu tarz eğitimlere devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından ilk yardım eğitmeni Menderes Kesgin tarafından katılımcılara seminer verildi.