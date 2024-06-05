Üye Girişi
Haberler

MHP Serik Başkanlığı İlk Yardım Semineri Düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Serik Başkanlığı tarafından düzenlenen ilk yardım seminerinde katılımcılara Heimlich manevrası, kalp masajı ve suni teneffüs eğitimi verildi. Seminere MHP Serik İlçe Başkanı Osman Üstünmet, ilçe yönetimi, MHP Serik Belediyesi meclis üyeleri ve diğer katılımcılar da katıldı. Seminerde, ilk yardımın önemi vurgulandı ve katılımcılara bu konuda bilgi verildi.

Mhp Serik Başkanlığı tarafından düzenlenen ilk yardım seminerinde katılımcılara Heimlich manevrası, kalp masajı ve suni teneffüs eğitimi verildi.

Parti binasında gerçekleştirilen eğitim seminerine, MHP Serik İlçe Başkanı Osman Üstünmet, ilçe yönetimi, MHP Serik Belediyesi meclis üyeleri, Ülkü Ocakları, TÜRKAV Serik Temsilciliği üyeleri, Kamusen temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Eğitim öncesi konuşma yapan Üstünmet, ilk yardımın önemine dikkati çekti. Son günlerde restoran veya kafeterya gibi yerlerde küçük çocukların, yetişkin insanların yiyeceklerin nefes borusuna kaçarak nefes alamadıklarını gördüklerini belirten Üstünmet, "Bu doğrultuda farkındalık yaratmak maksadıyla vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla bu semineri gerçekleştiriyoruz." dedi.

Son zamanlarda bazı kamu kurum ve kuruluşlarında bu tarz ilk yardım dersleri verildiğini vurgulayan Üstünmet, "Biz bunun MHP olarak daha da yaygınlaştırılmasını, herkesin bu tarz etkinliklere katılarak özellikle Heimlich manevrası ile kalp masajını herkesin öğrenmesi noktasında bir çalışma içerisine girdik. Bu doğrultuda bir seminer gerçekleştiriyoruz. Burada amacımız kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek. MHP ilçe teşkilatı olarak bundan sonra da bu tarz eğitimlere devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından ilk yardım eğitmeni Menderes Kesgin tarafından katılımcılara seminer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

MHP Sağlık Politika Güncel Haberler

FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı

FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı

 Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti

Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti

 İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı

İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı

Bakmadan Geçme

Adana 2024 yılı kurban satış ve kesim yerleri nereler? Özel sektöre Kurban bayramı tatili kaç gün? Kurban bayramı idari tatil mi, resmi tatil mi? EKPSS TERCİH BAŞLADI MI 2024? EKPSS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? EKPSS TERCİH KILAVUZU! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? Erzurum Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Erzurum'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? E - OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2024? MEB e - Okul not ve DEVAMSIZLIK kapama tarihi ne zaman? Gaziantep Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Gaziantep'te kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? FERDİ KADIOĞLU FENERBAHÇE'DEN GİDİYOR MU? #9917 Ali Koç transfer ile ilgili ne dedi? Bonservis için takam verdi! #129349 Antalya Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Antalya'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? Samsun Kurban kesim ve satış yeri 2024: Samsun'da kurban pazarı hangi ilçeye ve nereye kuruluyor? MOURİNHO MALİYETİ NE KADAR? Ali Koç açıkladı: Mourinho yıllık maliyeti kaç para? Kayseri Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Kayseri'de kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? İzmir'de kurban satış ve kesim yerleri nereler? İşte 2024 İzmir kurban pazarı konumları Ankara Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Ankara'da kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor? Bursa Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Bursa'da kurban pazarı nereye, hangi ilçeye kuruluyor?
TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı

TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title