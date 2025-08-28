MHP Savur İlçe Başkanlığına Osman Suat Akgül Atandı

MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş tarafından mazbatası verilen Osman Suat Akgül, Savur İlçe Başkanlığı görevine başladı. Ayrıca, Savur İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Azize Gül Elmas, Gençlik Kolları Başkanlığına da Tolga Demirtaş atandı.

Akgül, yaptığı açıklamada, verilen görevden dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Bozkuş'a teşekkür etti.

Savur İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Azize Gül Elmas, Gençlik Kolları Başkanlığına da Tolga Demirtaş getirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Kavak - Güncel
