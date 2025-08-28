MHP Savur İlçe Başkanlığına Osman Suat Akgül atandı.

MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş tarafından mazbatası verilen Akgül, görevine başladı.

Akgül, yaptığı açıklamada, verilen görevden dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Bozkuş'a teşekkür etti.

Savur İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Azize Gül Elmas, Gençlik Kolları Başkanlığına da Tolga Demirtaş getirildi.