MHP Samsun İl Başkanı Havza'da ziyaretlerde bulundu

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Havza'da ziyaretlerde bulundu.

Mucur, MHP Havza İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, ilçe başkanı İbrahim Yüksel ve partililerle bir araya geldi.

Mucur, Cumhur İttifakı olarak önceliklerinin mahalli idareler seçimlerinde yüksek oy oranına ulaşmak olduğunu belirtti.

Mucur, daha sonra Yüksel ve beraberindekilerle AK Parti Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, ziyaretinden ötürü Mucur ve beraberindekilere teşekkür ederek, Cumhur İttifakı olarak seçimlerden zaferle çıkacaklarına inandığını kaydetti.

Cumhur İttifakı Havza Belediye Başkan adayı Murat İkiz ise MHP'ye verdiği destekten ötürü teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin tensipleri ile Havza Belediye Başkanlığı için aday gösterildim. Gerek seçim çalışmalarında gerekse seçim sonrasına ittifak ruhuna yakışır yönetim ile ilçemize hep birlikte hizmet edeceğiz." dedi.

Mucur da ülkelerinin bekası için kurdukları ittifakı diri tutmak amacıyla birlik ve beraberliklerini korumaları gerektiğini dile getirerek, "MHP il ve ilçe başkanlığı olarak Cumhur İttifakı adayımız Sayın İkiz'in yanındayız. MHP'liler için AK Parti teşkilatları ikinci yuvalarıdır. İnşallah bu birlik ve beraberlikle 31 Mart Mahalli İdareleri Seçimi'nden büyük bir zaferle çıkacağız." ifadesini kullandı.