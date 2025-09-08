MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Devlet Bahçeli'yi Ziyaret Etti

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ve beraberindeki heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Başkan Mucur, İl Başkan Yardımcıları ve İlçe Başkanları ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek Samsun'daki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Dünyasının Bilge Lideri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiyi ziyaret edip ellerini öperek hayır dualarını aldık. Genel Başkanımız tüm Samsunlu hemşerilerimize selamlarını ilettiler."

Heyetin aynı zamanda, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın'ı da makamında ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdiği kaydedildi.