MHP, Sağlıkta Yapay Zeka Paneli Düzenliyor

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, yarın 'Sağlık Politikalarında Yapay Zekanın Yeri ve Tıbbın Geleceği' paneli düzenleneceğini duyurdu. Panel, Türkiye'de sağlık politikalarının yapay zeka ile entegrasyonunu inceleyecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, yarın parti genel merkezinde "Sağlık Politikalarında Yapay Zekanın Yeri ve Tıbbın Geleceği" paneli düzenleneceğini bildirdi.

Yurdakul, yazılı açıklamasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde yarın saat 16.00'da parti genel merkezinde panel icra edileceğini belirtti.

Bahçeli'nin, "Türk milleti, zafer sancağının, bilim ve bilgi otağının taşıyıcısıdır." vizyonu doğrultusunda panelin gerçekleştirileceğini aktaran Yurdakul, "Panelde ulusal ve uluslararası akademide çok saygın bilimsel çalışmalar yürüten bilim insanlarımızın ve uzmanlarımızın bilgi ve tecrübelerini birbirinden kıymetli sunumlar eşliğinde takip etme imkanı olacaktır." ifadesini kullandı.

Panelde, sağlık politikalarının etki analizlerinde, etkin mevzuatların oluşturulmasında, sağlıkta insan kaynağından maliyetlerin yönetimine, teşhisten tedaviye insan odaklı, etkili ve verimli bir sağlık sisteminin inşasına kadar yapay zekanın etkilerinin değerlendirileceğini bildiren Yurdakul, bu yönüyle panelin Türkiye'deki siyasi partiler arasında "ilk olma niteliği taşıdığını" kaydetti.

Yurdakul, Türkiye'nin çıkarlarına ve millete hizmet etme arzusuyla parti olarak çağı okuduklarını, modern bilimden ve insanoğlunun bilgi ve birikiminden istifade etmeye gayret ettiklerini belirterek, herkesi panele davet etti.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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