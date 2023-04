MHP Muğla milletvekili adayları tanıtıldı

MHP Muğla milletvekili adayları düzenlenen törenle tanıtıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde "2023 Lider Ülke Türkiye" sloganıyla düzenlenen programda konuşan İl Başkanı Oğuz Akarfırat, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere çok iddialı bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Muğla'dan milletvekili çıkarmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Akarfırat, "Emperyalist güçlerin bir araya getirdiği, aslında fikriyatta doku uyuşmazlığı olan, masa altından birbirine tekme atan ama kendilerini komuta eden ellere ses çıkartamayan FETO VE PKK ile arasına mesafe koyamayan zillet ittifakı ile her manada güçlenen ve bölgesine her manada hakim olan, dünyadaki tüm ülkelerin bile takip etmekte zorlandığı gün be gün büyüyen ve gelişen bir ülke var, işte bu gücün en önemli sebebi 15 Temmuz günü mana bulan, isim önderliğini genel başkanımızın yaptığı Cumhur İttifakı'nın ta kendisidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından programa katılanlara birinci sırada TRT'nin sevilen dizisi Seksenler dizisinde "Yıldız" karakterini canlandıran Özlem Balcı ile ikinci sıra Ertuğul Avcı, Üçüncü sırada Mevlüt Kiriş, dördüncü sırada Abdulkadir Tekin, beşinci sırada yer alan Şevket Tokur ile altıncı sırada Hilmi Başpınar ve yedinci sırada yer alan Neslihan Doğangül Önder'in tanıtımı yapıldı.

Program sonunda Kahramanmaraş'ta ki depremin ardından Muğla'ya gelen depremzede Gülşen Narangoz, MHP ile yazdığı şiiri okudu.