MHP milletvekili adayları Sarız ve Pınarbaşı'nda vatandaşlarla buluştu

Mhp'nin 28. dönem Kayseri milletvekili adayları seçim çalışmalarını Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde sürdürdü.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ile milletvekili adayı Batuhan Berke Başpınar Sarız ilçesinde, Milletvekili Baki Ersoy ile milletvekili adayları Ergün Eryılmaz, Ertuğrul Yücebaş, Kayhan Saraç ise Pınarbaşı ilçesinde esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretler sonrası milletvekili adayları, Pınarbaşı ilçesindeki iftar programında vatandaşlarla buluştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, 14 Mayıs'taki seçimlerin önemine değinerek, "Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in memleketi Pınarbaşı'nda çok saygıdeğer hemşerilerimizde iftar programımızda bir araya gelerek 14 Mayıs'taki seçimlerle alakalı görüşlerimizi paylaştık. Hamdolsun Pınarbaşı kararını vermiş, 'Bir oy sayın Cumhurbaşkanımıza bir oy da Milliyetçi Harekete' diyerek duruşunu göstermiştir." ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri Milletvekili Ersoy ise ziyaretlerde vatandaşlarla kucaklaştıklarını, dualarını aldıklarını kaydetti.