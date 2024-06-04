MHP Merkez Disiplin Kurulu İstişare Toplantısı Yapıldı

Mhp Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Başkanlığı tarafından, il disiplin kurulu başkanlarının katılımıyla parti genel merkezinde istişare toplantısı yapıldı.

Mhp'den yapılan yazılı açıklamaya göre, il disiplin kurulu başkanlarının mevcut bilgilerini tazeleyecek ve disiplin işlemlerinde birlik sağlayacak "İl Disiplin Kurullarının İşlem, Usul ve Uygulama Esasları" konulu toplantı, MDK Başkanı Abdullah Bahadır Alperen'in açılış konuşmasıyla başladı.

Konuşmasında il disiplin kurulu başkanlarına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını ileten Alperen, disiplin hukuku ve parti tüzüğünde yer alan disiplin hükümlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıda ayrıca, il disiplin kurullarınca uygulanacak usul ve esaslara dair bilgiler paylaşıldı, işlemlerde ve alınacak kararlarda yeknesaklık olmasının önemi vurgulandı.