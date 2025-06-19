MHP Lideri Bahçeli'ye TÜRKHAN İHA Prototipi Takdim Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülkü Ocakları Adana İl Başkanlığı bünyesindeki KAAN Teknoloji Kulübü'nün geliştirdiği 'TÜRKHAN' insansız hava aracı prototipi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tanıtıldı. İHA, ABD'de düzenlenecek Uluslararası SUAS-2025 yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

Ülkü Ocakları Adana İl Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren KAAN Teknoloji Kulübü'nün geliştirdiği "TÜRKHAN" insansız hava aracı (İHA) prototipinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye takdim edildiği bildirildi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TÜRKHAN" adlı İHA'nın, 24-26 Haziran tarihleri arasında ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek Uluslararası SUAS-2025 yarışmasında Türkiye'yi temsil edeceğini belirtti.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkü Ocakları Adana İl Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren KAAN Teknoloji Kulübü'nün geliştirdiği, 24-26 Haziran'da ABD/Washington DC'de düzenlenecek SUAS-2025 yarışmasında ülkemizi temsil edecek olan ve liderimizin adını verdiği 'TÜRKHAN' İHA prototipini Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'ye takdim ettik."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu

İşte Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konserde kız arkadaşına sarılırken arkasındaki kadını taciz etti

Konserde kız arkadaşına sarılırken arkasındaki kadını taciz etti
ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız

ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor
Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu

Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.