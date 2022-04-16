MHP lideri Bahçeli, şehit aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Parti Genel Merkezi'nde şehit aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Parti Genel Merkezi'nde şehit aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.
MHP resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Genel Merkezimizde düzenlenen Ülkücü Şehit Aileleri İftar programında şehit ailelerimizle bir araya geldi" denildi.
(Hidayet Türkyılmaz/İHA)