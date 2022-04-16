MHP lideri Bahçeli, şehit aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi - Haberler

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MHP lideri Bahçeli, şehit aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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MHP lideri Bahçeli, şehit aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Parti Genel Merkezi'nde şehit aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Parti Genel Merkezi'nde şehit aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

MHP resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Genel Merkezimizde düzenlenen Ülkücü Şehit Aileleri İftar programında şehit ailelerimizle bir araya geldi" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

MHP lideri Bahçeli, şehit aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi

MHP lideri Bahçeli, şehit aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi

MHP lideri Bahçeli, şehit aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi

MHP lideri Bahçeli, şehit aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi

MHP lideri Bahçeli, şehit aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi

MHP lideri Bahçeli, şehit aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi

MHP lideri Bahçeli, şehit aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi

MHP lideri Bahçeli, şehit aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi

MHP lideri Bahçeli, şehit aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi

MHP lideri Bahçeli, şehit aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi

MHP lideri Bahçeli, şehit aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi

MHP lideri Bahçeli, şehit aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi

MHP lideri Bahçeli, şehit aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi

MHP lideri Bahçeli, şehit aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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