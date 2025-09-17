MHP Lideri Bahçeli'nin Suç Duyurusu Üzerine Emekli Albay Gözaltına Alındı

HABER: Halil YATAR

(ANKARA) - Emekli Albay Orkun Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatları tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunması üzerine Ordu'da gözaltına alındı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Özeller'in avukatı Doğukan Kozan, müvekkilinin bugün Ordu Adalet Sarayı'nda ifadesinin alınacağını belirtti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin avukatları, emekli Albay Orkun Özeller hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Emekli Albay Özeller'in, Ordu'da gözaltına alındığı öğrenildi. Özeller'in avukatı Doğukan Kozan, ANKA Haber Ajansı'na konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatı aracılığıyla 'Hakaret', 'Halkı kin ve düşmünlığa tahrik', 'Kamu görevlisine hakaret' suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunması üzerine Ordu'ya talimat yazılmış durumda. O talimat yakalanması, sevk ve ifadesinin alınması yönünde. Biz de ifademizi vermek üzere Ordu'da Adliye'de bekliyoruz.

"Özeller, çok yoğun bir şekilde sosyal medyadan tehdit ve hakarete maruz kaldı"

Hukuk devletinde gözaltı kararı bile alınmaması gereken bir suçlama. Yaklaşık 1 buçuk milyon görüntüleme alan twiti konu almışlar. Orada ne hakaret suçu yönünden ne de 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçu yönünden suç unsurları oluşmadığından, hukuk devletinde beraat kararı verilmesi gerekirken, Orkun Özeller çok yoğun bir şekilde sosyal medyadan tehdit ve hakarete maruz kaldı. Bunlar hakkında işlem yapılmayıp da Devlet Bahçeli'nin suç duyurusu üzerine gözaltına alınması hukuki yönden sakat."

"Ölümle tehdit eden hakkında işlem yapıldı mı?"

Orkun Özeller'in gözaltına alınmasına siyasilerden de tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Tekrar soruyorum: Ölümle tehdit eden hakkında işlem yapıldı mı? Ailesine haysiyetsizce saldıran sosyal medya hesaplarına işlem yapıldı mı?" ifadesini kullandı.