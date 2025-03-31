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MHP Lideri Bahçeli'den Volkan Konak için Anma Mesajı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ünlü sanatçı Volkan Konak'ın vefatı üzerine anma mesajı yayınlayarak, onun Türk müziğine olan katkılarını ve eserlerini özetledi.

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sanatçı Volkan Konak'ın vefatının ardından anma mesajı yayınladı.

MHP Lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merhum Volkan Konak söylediği şarkılarında duygu dünyamızda kah Karadeniz gibi coşkun, kah Ayder gibi derin bir his uyandıran ezgileri işlemeyi başarmış, kendisine has üslubuyla Türk müziğinde büyük ve kıymetli bir ekol oluşturmuştur. Eser ve yorumlarıyla icra ettiği sanatı vesileyle milletimiz nazarında müstesna bir konuma ulaşmış olan Trabzon'un kıymetli evladı Volkan Konak'a Cenabı Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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