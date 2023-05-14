MHP'li Topsakal oy kullanan anneler ve sandık görevlisi kadınlara gül verdi
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MHP Samsun Milletvekili Adayı İlyas Topsakal, Anneler Günü dolayısıyla oy kullanan anneler ve sandık görevlisi kadınlara gül verdi.
Mhp Samsun Milletvekili Adayı İlyas Topsakal, Anneler Günü dolayısıyla oy kullanan anneler ve sandık görevlisi kadınlara gül verdi.
Samsun'dan MHP'nin milletvekili adayı olan Topsakal, mezunu olduğu Güzeldere Mahallesi'ndeki Güzeldere İlkokulu'na gelerek 2174 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Okul bahçesinde vatandaşlarla sohbet eden Topsakal, oy kullanmaya gelen anne ve sandık görevlisi kadınların Anneler Günü'nü kutlayıp gül dağıttı.
Topsakal, yaptığı açıklamada, seçimlerin ülke için hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel