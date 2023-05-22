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MHP'li Konal, milletvekili kaydını yaptırdı

MHP'li Konal, milletvekili kaydını yaptırdı

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MHP'li Konal, milletvekili kaydını yaptırdıMHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kaydını yaptırdı.

Mhp'li Konal, milletvekili kaydını yaptırdı

Mhp Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kaydını yaptırdı.

14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde seçilen milletvekillerinin TBMM'de kayıt işlemleri sürüyor. MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, 28'nci dönem için kaydını yaptırdı. Kayıt işlemlerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Konal, "100'üncü yılına girdiğimiz cumhuriyetimizin bu güzel günlerinde, güzel atmosferde 28'nci dönem milletvekili olmak bizim için bir ayrıcalıktır. 28 ayrıca Giresun'un plakası. Ben de bir Giresun milletvekili olarak şu an buradayım. Kayıt olanlarda ilklerdenim. Sevinçliyiz. İnşallah Türk milletine layık olacağız" dedi.Konal, 28 Mayıs'ta yapılacak 2'nci tur cumhurbaşkanı seçimi için de "Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı seçimi bizim için bizden daha önemli. Ben bugün burada Giresun milletvekili olarak bulunuyorum. Ama ben kendi şahsımdan daha önem gösteriyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması için çalışıyoruz. Bugün ara verdim, şehrimden geldim. Buradan döndükten sonra bu gece itibarıyla tekrar Giresun'da çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Güncel

Ertuğrul Gazi Konal Milletvekili Giresun MHP Güncel Haberler

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