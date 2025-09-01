MHP'li İsmail Özdemir'den CHP'ye Tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de gerçekleştirdiği sohbetten rahatsızlık duyan bazı CHP'lilerin tutumunu esefle takip ettiklerini belirtti.

Özdemir, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Osmaniye Milletvekili Sayın Asu Kaya Hanımefendi'nin, 29 Ağustos günü TBMM'de Genel Başkanımız ile yapmış oldukları samimi sohbetten rahatsızlık duyan kimi CHP'lilerin tutumunu esefle takip ediyoruz.

Asu Kaya Hanımefendi, gerek mesleğinin ve gerekse mensubu bulunduğu partideki saygın sorumluluğunun yanı sıra siyasi nezaketin kıymetli bir temsilcisidir. CHP'de var olan akıl tutulmasının, yaşanan bu gelişmeyle kendisini göstermesi, Sayın Genel Başkanımızın, daha evvel 'CHP'nin mensuplarına Saraçhane'den çıkıp Ankara yolunda Atatürk'ün izinde gitmelerini tavsiye ediyorum' sözünün haklılığını bir kez daha tescillemiştir."