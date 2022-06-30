MHP'li Ilıkan'dan bir kez daha 'barınak' tepkisi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan bir kez daha başkentteki sokak hayvanları problemine dikkat çekti. Daha önce de gittiği ABB'nin Karataş'ta yapamadığı hayvan barınağına tekrar giderek incelemelerde bulunmak isteyen Ilıkan kapıların kilitlendiğini söyledi. Ilıkan, "Bu defa bizler alana giremeyelim diye kapıları kilitlemişler ama buradaki başarısızlığı gizleyemeyecekler" dedi.



Ilıkan'ın sözlerinin satırbaşları şöyle:

ÇÖZÜM BEKLEYEN GERÇEK PROBLEMLER VAR

"Ankaralıların suni gündemlerle, sanal projelerle kaybedecek zamanı yok. Ne metroda veya otobüste unutulan eşyaların açık arttırma ile satışı, ne eski yöneticilerin arabalarının 3 yıldır satılamayışı ne de falan sanatçının billboardlar dolusu reklamı Ankaralıyı ilgilendirmiyor. Ankara'da yaşayan insanların bir an evvel çözüm bekleyen gerçek problemleri var. Sokak hayvanları problemi var. Öyle ki, sokaklar artık güvenliğini yitirmiş durumda. Bu hem sokağa çıkmaya çekinen insanlar için, hem de sokaklarda yaşam mücadelesi veren hayvanlar için sorun haline geldi.

3 YILI AŞKIN SÜREDİR BİTİRİLEMİYOR

Bu problemin çözümü için yapılması gerekenlerden sadece bir tanesi olan nitelikli bir hayvan barınağı maalesef Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yılı aşkın süredir bitirilemiyor. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bunu yapmamak için hiçbir bahanesi yok. Ne 'Meclis engelledi' diyebilir, ne de 'vatandaş istemedi' diyebilirler. Karataş'ta bir hayvan barınağı yapılmasına 2018 yılında Meclis'te karar verildi. Ardından 2019 yılında biz MHP grubu olarak bir an evvel bitirilip Gölbaşı'nda bulunan ve yetersiz olan barınağın taşınması gerektiğiyle ilgili önergeler verdik.

KAPI KİLİTLEME BAŞARISIZLIĞI GİZLEMEZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi bizlerin talepleri neticesinde nihayet 2020 yılında bir barınak yapımı ihalesi yaptı. Ama hiçbir adım atmadı. Sonrasında 2021 yılında yeniden ihale yaptı ve 2022 yılının Nisan ayında bitirileceğini taahhüt etti. Biz 2022 yılının Temmuz ayına geldik. Maalesef burada aylardır hiçbir çalışma yapılmıyor. İki ay önce burada bir incelemede bulunmuş ve hiçbir çalışma olmadığını kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu defa bizler alana giremeyelim diye kapıları kilitlemişler ama buradaki başarısızlığı gizleyemeyecekler.

ANKARALILARIN TAHAMMÜLÜ KALMADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir an evvel sanal dünyadan gerçeğe dönüp, Ankara'nın gerçek sorunlarına çözüm bulması gerekiyor. Artık Ankaralıların beklemeye tahammülü kalmadı. Sokaklarda hayvanseverler ile sokak hayvanlarından rahatsız olan vatandaşlarımız arasında aleni tartışmalar yaşanmaya başlandı. İnsanlar şefkatlerini yitirmeye başladılar. Yöneticiler için hayvanseverlik sadece özel günlerde hayvanlarla fotoğraf çektirmekten ibaret olmamalı. Yetki ve sorumluluk biliciyle hareket etmeli. Bir şehrin yöneticisinin görevi şehrin huzurunu tesis etmeye gayret etmektir.

ESKİ BARINAĞIN TAŞINMASI DA GECİKTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tembelliği ve önemsemezliği yüzünden şehrin huzuru bozuluyor. Sokak hayvanları probleminin bir nebze de olsa çözüme kavuşması için bir an evvel bu barınağın tamamlanması gerekiyor. Karataş hayvan barınağı yapılmadığı için Gölbaşı'ndaki eski hayvan barınağı da yerinde kalıyor. Gölbaşı'ndaki barınak taşınmadan orada inşa edilecek ve bölgeye değer katacak olan Gölbaşı Millet Bahçesi'nin inşası başlayamaz. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu gecikmeleriyle Gölbaşı'nın gelişimine de, Ankara'nın yeni bir yeşil bir koridor kazanmasına da engel oluyor."