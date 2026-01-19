Haberler

MHP'li Feti Yıldız: "Suriye'deki Gelişmeler Ortak Rapora Lehe Yansır"

Güncelleme:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Suriye'deki gelişmelerin TBMM'de hazırlanan ortak rapor sürecine olumlu etkileri olacağını ifade etti. Çalışmaların yakın bir zamanda tamamlanacağını belirtti.

(TBMM) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Suriye'deki gelişmelerin, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda hazırlanacak ortak rapor sürecine olumlu yansıyacağını belirterek, "Lehe olur olsa. Yani yansıması lehe yansıması olur. İşler daha da kolaylaşır. Yani bir engel gibi duruyordu. O engel de kalkmış gibi gözüküyor şimdilik. Çalışmaların bugün biteceğini zannetmiyorum ama en kısa zamanda biter. Bu ay içinde biter" dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşturulan yazım ekibi, ortak rapor hazırlanması için bir kez daha TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı. Toplantıya giderken gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ortak rapor çalışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP'li Yıldız, taslağın yedi maddeden oluşup oluşmadığına ilişkin soruya, "Yedi madde, altı madde diye bir şeyimiz yok. Bir sınır yok" yanıtını verdi.

"Taslak üzerine çalışacağız" ifadelerini kullanan Yıldız, "Suriye'de yaşanan gelişmeler üzerinden bir yansıması olur mu?" sorusu üzerine ise şunları kaydetti:

"Lehe olur olsa. Yani yansıması lehe yansıması olur. İşler daha da kolaylaşır. Yani bir engel gibi duruyordu. O engelde kalkmış gibi gözüküyor şimdilik. Çalışmaların bugün biteceğini zannetmiyorum ama en kısa zamanda biter. Bu ay içinde biter."

