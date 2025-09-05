Haberler

MHP'li Feti Yıldız'dan Abdullah Öcalan Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis Başkanının Abdullah Öcalan ile görüşme sürecinin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu aracılığıyla yürütüleceğini belirterek, bunun bir zaaf oluşturmayacağını vurguladı.

(ANKARA) -MHP Genel  Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan'ın beyanlarını almak üzere, zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3 -4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır" dedi.

MHP Genel  Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız sosyal medya hesabı üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde(TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun içinden birkaç kişinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi konusunda açıklama yaptı. Yıldız açıklamasında şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 05.08.2025 tarihinde TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un başkanlığında çalışmalara başlamıştır. Komisyon alınan karar uyarınca Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak kişi,kurum, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin görüşlerini dinlemeye devam etmektedir. 7.Toplantımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eski Başkanlarının önerileri dinlenmiştir. Terörsüz Türkiye yolunda Devlet kendi dinamiğini yaratmıştır. Türk devleti son üç yüzyılın en güçlü dönemini yaşamaktadır. Önümüzdeki hafta görüşmelere devam edilecektir. Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş,terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan'ın beyanlarını almak üzere, zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3 -4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
