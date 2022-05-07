MHP'Lİ ESKİ MİLLETVEKİLİ, 'MİRAS' NEDENİYLE TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ TABANCA İLE YARALADI

MHP Tekirdağ eski milletvekili Kemalettin Nalcı, miras nedeniyle tartıştığı ağabeyi Aziz Nalcı'yı tabanca ile bacağından vurarak yaraladı. Gözaltına alınan Nalcı'nın, ağabeyini tabanca ile vurduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Çerkezköy ilçesindeki Tepe Kuşbahçe Konakları'nda meydana geldi. MHP 23'üncü dönem Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı, iddiaya göre aralarında miras yüzünden borç- alacak meselesi bulunan ağabeyi Aziz Nalcı ile telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından aynı site içinde oturan ağabeyinin evinin önüne giden Kemalettin Nalcı'nın "Aşağıya in burada konuşalım" demesi üzerine Aziz Nalcı da evinin önüne çıktı. İkili arasındaki tartışma büyüyünce, Kemalettin Nalcı, üzerindeki tabancayı çıkarıp ateş etti. Ağabey Nalcı sağ bacağından yaralanırken, silah seslerini duyanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen

sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Aziz Nalcı, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Eskim milletvekili Kemalettin Nalcı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, Nalcı'nın ağabeyini tabanca ile vurduğu anlar da sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olaya ilgili başlatılan soruşturma polis ekiplerince sürdürülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel