MHP'Lİ BÜYÜKATAMAN KILIÇDAROĞLU 6'LI MASA'NIN DEĞİL, HDP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYIDIR

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Başkanlığı, 28'inci Dönem Milletvekili Adaylarını düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı. MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman 'Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, masadaki partilerin istişaresi ile değil HDP'nin baskısı ve tahakkümü altında açıklanmıştır. Kılıçdaroğlu, 6'lı Masa'nın değil HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Zillet İttifakı ortakları, sus payı olarak aldıkları cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık pazarlıkları ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmişlerdir' dedi.

MHP Bursa İl Başkanlığı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) Hüdavendigar Salonu'nda düzenlediği, '28'inci Dönem Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı' ile Bursa 1'inci ve 2'nci seçim bölgesi milletvekili adaylarını tanıttı. Programa, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP MYK üyesi Fevzi Zırhlıoğlu, MDK üyesi Muhammet Tekin, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı Gülahmet Türk, ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, milletvekili adayları ve çok sayıda parti mensubu katıldı.

'6'LI MASA'NIN SİYASİ RANT BİRLİKTELİĞİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI'

14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerinin önemine dikkat çeken İsmet Büyükataman, 'Türkiye'nin tam bağımsızlık yolunda güçlü ve kararlı bir şekilde ilerlemesini sürdürmenin yolu, cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden geçmektedir. Ülkemizin oyalanacak fırsatı, kaosa teslim edecek geleceği, her gün yeni bir krizle karşımıza çıkan zillet ittifakına teslim edecek bir tek günü bile yoktur. Zillet ittifakı, yıpranmaması için sır gibi sakladığı adayını uzun toplantılar sonunda açıklamış, ancak adayın açıklanmasıyla birlikte içerideki kavga da ayyuka çıkmış, saklanamaz hale gelmiştir. Herkesin malumu olacağı üzere Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, masadaki partilerin istişaresi ile değil HDP'nin baskısı ve tahakkümü altında açıklanmıştır. Kılıçdaroğlu 6'lı Masanın değil HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Zillet ittifakı ortakları sus payı olarak aldıkları cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık pazarlıkları ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmişlerdir. Ancak buna rağmen zillet ittifakındaki koltuk kavgası gizlenememiş ve 6'lı Masa'nın bir siyasi rant birlikteliği olduğu ortaya çıkmıştır" dedi.

'DAYATMAYA BOYUN EĞEREK TIPIŞ TIPIŞ ZİLLET MASASINA GERİ DÖNDÜ'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de eleştiren Büyükataman, 'Zillet ittifakı ortaklarından Meral Akşener, 6'lı Masa'nın bir kumar ve noter masasına dönüştüğünü, arkalarından iş çevrildiğini açıklamıştı. Akşener, 6'lı Masa'nın millet iradesini temsil etmediğini ve edemeyeceğini itiraf ederek masadan kalktı. Ancak Meral Akşener, Kılıçdaroğlu dayatmasına boyun eğerek tıpış tıpış zillet masasına geri döndü. Bu gidiş gelişlerin yaşandığı günlerde, zillet ittifakının maskesi düşmüş, birbirlerine ağıza alınmayacak küfürler ve hakaretlerle saldırmışlardı. Bu birkaç günde yaşananlar, olası bir iktidarları durumunda 6'lı Masa'nın Türkiye'yi nasıl yönetemeyeceğinin adeta fragmanı olmuştur. Zillet ittifakı, Türkiye'yi sonu gelmeyen tartışmalara mahkum edeceğini, istikrarsızlığa sürükleyeceğini göstermiştir' diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıyla bir seccadenin üzerinde durduğu fotoğraf ile ilgili olarak da açıklama yapan Büyükataman 'Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabı ile basarak milletimizden ve manevi değerlerimizden ne derece kopuk olduğunu da gözler önüne sermiştir. Aziz milletimiz yabancı başkentlerden icazetli, zillet ittifakı adayına 14 Mayıs'ta dersini verecek, Türkiye'yi karanlığa ve istikrarsızlığa mahkum etmek isteyen 6'lı Masa'yı siyasi tarihin çöplüğüne gönderecektir' dedi.

'TÜRK MİLLETİ, BU ZİLLETE DERSİNİ SANDIKTA VERECEKTİR'

Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP arasındaki görüşmeyi de eleştiren Büyükataman, şunları söyledi:

'Türkiye, uluslararası terör baronlarının Kandil'deki taşeronlarına teslim olmuş bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıyadır. Zillet ittifakı her fırsatta Kandil'deki teröristlerin ve onların şehirdeki temsilcisi HDP'nin taleplerini dillendirmektedir. Kılıçdaroğlu, HDP ile yaptığı görüşmenin ardından terör örgütünün taleplerini içeren 11 maddede büyük oranda anlaştıklarını itiraf etmiştir. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile görüşmede bir sakınca görmediğini ifade etmiştir. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı andan itibaren, yurt dışındaki firari FETÖ'cülerin sevinç çığlıkları ve PKK terör örgütünün sözde yöneticilerinin destek açıklamaları tesadüf değildir. Kılıçdaroğlu isminin açıklanmasının hemen ardından, HDP'li bazı yöneticiler önümüzdeki dönemin teröristbaşı Öcalan'ı özgürleştirme dönemi olduğunu ve 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceklerini söylemeleri, zillet ittifakının HDP ile yaptığı kirli pazarlığı deşifre etmiştir. Zillet ittifakı, Türkiye'nin bölünmesine kapı aralayacak 'yerel yönetimlerde özerklik' şartını getireceğini söyleyecek kadar yoldan çıkmış ve iradesini Türkiye düşmanlarına teslim etmiştir. Büyük Türk milleti, ülkemizi emperyalizmin kuşatması altına sokmak için her türlü sinsi plana figüranlık yapan bu zillete dersini sandıkta verecektir.? (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel