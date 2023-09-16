MHP'li Alıcık, merhum başbakan Menderes ve dava arkadaşlarını andı

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı idam edilişlerinin 62. yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Açıklamasında idam edilerek şehit edilen Menderes ve dava arkadaşlarını rahmetle andıklarını belirten Alıcık, Türkiye'de darbeler döneminin artık kapandığını belirtti.

Alıcık, "Türk-İslam ahlakıyla perçinlenmiş akıl, adalet ve izanla pekişmiş, merhamet ve şefkatle yücelmiş aziz Türk milleti, teşkilatçı karakteri, birlik ve beraberliği, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve gelişen demokrasimiz ile 'Ya İstiklal ya Ölüm' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi hiçbir tehdide aldırış etmeden, vesayet arayışlarına gereken dersi verecektir. Allah birliğimizi beraberliğimiz bozmasın." ifadelerini kullandı.