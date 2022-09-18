MHP'li Akçay, "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anadolu" programına katıldı

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anadolu" programına katıldı.

Akçay, Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonların önemine değindi.

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erkan Akçay, şunları kaydetti:

"Sakarya Savaşı'nın nerede yaşandığını bile bilmezseniz hiçbir şey de bilmezsiniz, hiç de öngörünüz olmaz. Kısa bir mukayese, Sakarya'da konuşma yapıyor, 'Biz Sakarya Savaşının en kanlı muharebelerinin yapıldığı kentteyiz' diyor. Mesafeye bakıyorsun, 360 kilometre fark var. Sakarya Meydan Savaşı'nın yapıldığı yer ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin arası ölçtüm 60 kilometre. Muhterem hiç mi Polatlı'dan geçmedin, Polatlı'dan çıkınca solda Mehmetçik Anıtı ve Kurtuluş Savaşı, Sakarya Savaşı Müzesi var. Sağda, Doğa Tepe Anıtları var. Doğa Tepe Anıtları Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin başbakan yardımcılığı esnasında yaptırılmıştır. Çünkü Sakarya Savaşı tepe tepe savaşılarak gerçekleşmiştir. Sakarya Nehri'nin doğusunda, Ankara'nın batısında, Polatlı ve Haymana'yı içine alan 100 kilometrelik bir hat üzerinde gerçekleşmiştir. Bu savaş dünya literatürüne en kanlı meydan muharebelerinden birisi olarak geçmiştir. Aziz Atatürk'ün 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatan toprağı kanımızla sulanmadıkça asla düşmana terkedilemez' sözü hem askeri literatüre bir doktrin olarak geçmiştir hem de savaşın stratejisini belirleyen sözlerdir. Eğer bir parti lideri, üstelik Atatürk'ün kurduğu bir partinin genel başkanı olduğunu iddia eden bir kişi bu kadar basit bir bilgiyi bilmiyor ise vah hallerine. Bu koyu bir cehaletin, büyük vahim bir şuursuzluğun eseridir."

Programa, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, Manisa İl Başkanı Murat Öner, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ile partililer katıldı.