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MHP Ladik İlçe Başkanlığına Gülami Erdoğan atandı

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MHP Samsun İl Başkanlığı Teşkilat Başkanı Aykut Çepni, Gülami Erdoğan'a devir teslim töreninde teşekkür etti. Erdoğan ise ilçe teşkilatını daha ileriye taşımak için çalışacağını belirtti.

Mhp Ladik İlçe Başkanlığına atanan Gülami Erdoğan için devir teslim töreni yapıldı.

Mhp Samsun İl Başkanlığı Teşkilat Başkanı Aykut Çepni, parti binasında düzenlenen devir teslim töreninde, eski MHP İlçe Başkanı Sinan Gülyokuş'a şimdiye kadar yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Sinan Gülyokuş ise görev süresi boyunca teşkilatın başarısı için elinden geleni yaptığını belirterek, Erdoğan'a başarılar diledi.

Erdoğan da görevi devralmanın gururunu yaşadığını belirterek, ilçe teşkilatını daha ileriye taşımak için var gücüyle çalışacağını vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

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