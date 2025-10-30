MHP Komisyonu, Devlet Bahçeli'ye 'Terörsüz Türkiye' Çalışmalarını Aktardı

(ANKARA) - MHP'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri 16. toplantının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri Sayın Levent Bülbül, Sayın Halil Öztürk ve Sayın Yücel Bulut'la komisyonun 16. toplantısından sonra Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin huzuruna çıkarak "Terörsüz Türkiye"ile ilgili çalışmalar konusunda bilgi sunduk." ifadesini kullandı.