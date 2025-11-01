Haberler

MHP Kırşehir İl Teşkilatı Basın Mensuplarıyla Buluştu

MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, kentte gerçekleştirdikleri 'Hayırlı günler komşum' programları ve terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

MHP Kırşehir İl Teşkilatı, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kent merkezindeki bir lokantada düzenlenen programa, MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, Merkez İlçe Başkanı Yasin Berktaş ve KAÇEP Başkanı Neslihan Sayın ile gazeteciler katıldı.

Burada konuşan Kılıç, geçen haftadan itibaren "Hayırlı günler komşum, derdiniz derdimizdir" programlarını, kent merkezinde, ilçelerde ve beldelerde yaptıklarını, ayrıca iş yeri ve kahvehane toplantısı ile esnaf ziyaretlerini de sürdürdüklerini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecini de değerlendiren Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceği ve ikbali için ellerinden gelen bütün mücadeleyi vereceklerini, bu ikliminin egemen kılınması, toplumsal yaraların sarılması içinde gerekli hassasiyetin içinde olduklarını belirtti.

Kılıç, Terörsüz Türkiye'nin yalnız MHP ve Cumhur İttifakı'nın meselesi değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan bütün vatandaşlar için elzem olduğunu, herkesin desteğini de beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Haberler.com
