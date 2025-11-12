MHP Kırklareli'den 'Hayırlı Günler Komşum' Ziyaretleri Devam Ediyor
MHP Kırklareli İl Başkanlığı, 'Hayırlı Günler Komşum' ve 'Derdin Derdimizdir' ziyaretleri kapsamında, Karakaş Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. MHP MYK Üyesi Büşra Cin, teşkilat çalışmaları hakkında bilgi verirken vatandaşların taleplerini dinledi.
MHP Kırklareli İl Başkanlığınca "Hayırlı Günler Komşum" ve "Derdin Derdimizdir" ziyaretleri sürüyor.
MHP MYK Üyesi Büşra Cin, Teşkilat Başkanı Harun Işıkveren ile Belediye Başkan Yardımcısı Kürşat Yamaner, Karakaş Mahallesi'ndeki bir kahvehanede vatandaşlarla buluştu.
Cin, burada partisinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Vatandaşlarla sohbet eden Cin, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel