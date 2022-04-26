MHP Kırıkkale İl Teşkilatı Yahşihan'da bir araya geldi

KIRIKKALE (AA) - MHP Kırıkkale İl Teşkilatı, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın verdiği iftarda buluştu.

Bir restoranda düzenlenen iftar programına, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, İl Başkanı Murat Abalı, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri İbrahim Uzun, Ahmet Kürşat Azkur ve Abdülselam Arvas, Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, Karakeçili Belediye Başkanı Veysel Aydemir, Hacılar Belde Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu, partiler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Milletvekili Öztürk, programda, Türkyılmaz'ın üretken belediyecilik adına yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, milletvekili seçildiği günden beri gecesini gündüzüne katarak çalıştığını dile getirdi.

Kırıkkale genelinin sorun ve taleplerini çözmek amacıyla her alanda özverili şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Öztürk, geçmişte olduğu gibi bugün de milletin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Türkyılmaz da ramazanın sevgi, samimiyet ve paylaşma ayı olduğuna dikkati çekerek, belediye olarak her gün 4 çeşit yemeği mobil aşevi aracıyla 120 haneye ulaştırdıklarını vurguladı.

Başkanlığı döneminde yaptığı icraatlar hakkında da bilgi veren Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"İlçemize toplam 9 bin 800 metreküp kapasitesine sahip 4 su deposu kazandırdık. Alt yapı çalışmalarımızda toplam 291 bin 60 metre kazı çalışması yaptık. Ardından üst yapı çalışmalarına geçtik ve asfaltımızı ilçemizin çoğuna attık. İnşallah bayramda asfalt serim çalışmalarımız kaldığı yerden devam edecek. Ayrıca Yenişehir ve Seyrantepe mahallelerimizin kilit parke ve kaldırım işi de devam ediyor. Diğer mahallelerimizde de ihale aşaması bittiğinde en kısa sürede çalışmalara başlanacak. Yahşihan'ımıza değer katmak adına her zaman üretken belediyecilik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Desteğini hiçbir zaman esirgemeyen milletvekilimiz ve il başkanımız başta olmak üzere herkese sonsuz teşekkür ediyorum."