MHP Karamürsel İlçe Başkanlığına Yaşar Gülfidan Atandı
MHP Karamürsel İlçe Başkanlığına atanan Yaşar Gülfidan, ilçede vatandaşların acı ve sevinçlerini paylaşmaya ve her gönle girmeye talip olduklarını belirtti. Görevine layıkıyla yerine getirmeye ant içen Gülfidan, sorun çözen bir siyaset anlayışıyla millete hizmet edeceklerini duyurdu.
Mhp Karamürsel İlçe Başkanlığına atanan Yaşar Gülfidan, ilçede her gönle girmeye, vatandaşın acısını, sevincini paylaşmaya talip olduklarını bildirdi.
Yetki belgesini alan Gülfidan, yaptığı açıklamada, MHP İl Başkanı Tuncay Batı'nın takdiriyle Karamürsel İlçe Başkanlığına getirildiğini belirterek, görevi layıkıyla yerine getirmeye, teşkilatı güçlendirmeye ve canla başla hizmet etmeye ant içerek yola koyulduklarını kaydetti.
İlçede her gönle girmeye, vatandaşın acısını, sevincini paylaşmaya talip olduklarını belirten Gülfidan, "Cumhurun geleceği için fedakarca ve cansiperane çalışacağımızı kamuoyuna ve saygıdeğer hemşehrilerimize önemle duyuruyoruz. Bütün vatandaşlarımızı da aramızda görmek isteriz. Bütün meselelere dair çözüm üreten, sorun çözen siyaset anlayışımızla milletimize hizmet edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.