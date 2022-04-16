MHP Karamürsel İlçe Başkanlığı iftarda buluştu - Haberler

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MHP Karamürsel İlçe Başkanlığı iftarda buluştu

AA - Melih Palas - Güncel
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MHP Karamürsel İlçe Başkanlığı iftarda buluştu

MHP Karamürsel İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftarda partililer bir araya geldi.

KARAMÜRSEL, KOCAELİ (AA) - MHP Karamürsel İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftarda partililer bir araya geldi.

İlçedeki bir restoranda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, partililer ezanın okunmasıyla oruçlarını açtı.

Programa, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, MHP Karamürsel İlçe Başkanı Adnan Göktekin, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanı Abdülkadir Özdemir Melikoğlu, Ülkü Ocakları Karamürsel İlçe Başkanı Muharrem Akgün, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, Karamürsel Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci, Karamürsel Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Adem Sevinç ve partililer katıldı.

Kurt, İslam aleminin ramazan ayını kutlayarak, programa katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

AA / Melih Palas - Güncel

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