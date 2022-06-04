MHP Kahramanmaraş Milletvekili Aycan, esnaf ziyaretinde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Aycan, esnaf ziyaretinde bulundu

AA - Ömer Faruk Salman - Güncel
 - Güncelleme:
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Aycan, esnaf ziyaretinde bulundu

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, esnaf ziyaretinde bulundu.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, esnaf ziyaretinde bulundu.

Aycan, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şeyh Adil Mahallesi'nde gerçekleştirilen ziyarette, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Sefer Aycan, her fırsatta esnafla bir araya geldiklerini, onların dertlerini dinleyerek çözüm noktasında girişimde bulunduklarını dile getirdi.

Ziyaretlerde Aycan'a, Tüm Kalkınma ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Eliaçık ve Kahramanmaraş Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Odası Başkanı Ahmet Özkömeç de eşlik etti.

AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title