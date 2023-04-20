MHP İzmir milletvekili adayları iftar programında buluştu

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve 2. Bölge milletvekili adayları Bayındır ilçesinde düzenlenen Bereket Sofrasında Gönül Birliği iftar programına katıldı.

MHP Bayındır İlçe Başkanlığınca bir düğün salonunda organize edilen iftar programında konuşan Veysel Şahin, ramazan ayının sonuna gelindiğini belirterek Müslüman aleminin bayramını kutladı.

Seçime kısa bir süre kaldığına işaret eden Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli önderliğinde seçimi kazanacaklarını ve güçlü bir şekilde meclise temsil edebilecek bir çoğunlukla gireceklerine inandıklarını belirtti.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, savunma sanayisi hakkındaki açıklamalarını hatırlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Türk tarihinde olduğu gibi uçaklarımızı gömenler şimdi de silahlarımızı gömmeye kalkacaklar. Şimdi askerlerimize dur diyenler Suriye'de, Irak'ta, Libya'da dünyanın 13 ülkesinde bulunan 100 bin askerimizi tekrar yurt içine çekip Türkiye'nin yürüyüşünü engellemeye çalışacaklar. Küresel emperyalistler, FETÖ, PKK, Amerika, Pensilvanya tamamen bütün güçleriyle, bütün imkanlarıyla, yerli işbirlikçileri, satılık bütün adamlarını harekete geçirip Türkiye'de, oyun oynuyorlar. Allah Rızası için hepinizden şu önümüzdeki 25 günü düzgün değerlendirip 14 Mayıs'ta yüzümüzü güldürmenizi bir daha çoluk çocuğumuz için, memleketimiz için vatanımız, milletimiz için sayın Cumhurbaşkanımız için önünü bir kez daha açmanızı diliyorum."

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Tamer Osmanağaoğlu da 14 Mayıs seçimlerinin Türk tarihi için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Ben buna bir seçim değil, Hilal ile Haç'ın savaşı diyorum. Cenabı Allah Haç'a karşı Hilalimizi mağlup etmesin diyorum. Cenabı Allah bu Hilalimizin boynunu bükmesin diyorum." dedi.

Osmanağaoğlu, Cumhur İttifakı olarak vatandaşların desteğini beklediklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ezici bir üstünlükle tekrar Cumhurbaşkanı seçileceğini ifade etti.