MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ödemiş'te Anneler Günü etkinliğine katıldı

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, partisinin Ödemiş İlçe Teşkilatı Kadın Kolları tarafından düzenlenen Anneler Günü etkinliğine katıldı.

Ödemiş Belediyesi Perşembe Pazarı Kafeteryada gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Şahin, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutladığını söyledi.

Şahin, şunları kaydetti:

"Hepinize seçimde, zor günde, dar günde, yağmurlu günde, soğuk günde seneleridir bıkmadan usanmadan partimize verdiğiniz destek için öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Bugün Anneler Günü hepinizin Anneler Günü'nü kutluyorum."

MHP Ödemiş İlçe Başkanı Ceyhun Kutlu ise anneliğin önemine değindi.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu etkinlikte Şahin tarafından şehit annelerine çiçek verildi.