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MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ödemiş'te Anneler Günü etkinliğine katıldı

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MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, partisinin Ödemiş İlçe Teşkilatı Kadın Kolları tarafından düzenlenen Anneler Günü etkinliğine katıldı. Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada tüm annelerin gününü kutladığını belirtti ve şehit annelerine çiçek verildi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, partisinin Ödemiş İlçe Teşkilatı Kadın Kolları tarafından düzenlenen Anneler Günü etkinliğine katıldı.

Ödemiş Belediyesi Perşembe Pazarı Kafeteryada gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Şahin, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutladığını söyledi.

Şahin, şunları kaydetti:

"Hepinize seçimde, zor günde, dar günde, yağmurlu günde, soğuk günde seneleridir bıkmadan usanmadan partimize verdiğiniz destek için öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Bugün Anneler Günü hepinizin Anneler Günü'nü kutluyorum."

MHP Ödemiş İlçe Başkanı Ceyhun Kutlu ise anneliğin önemine değindi.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu etkinlikte Şahin tarafından şehit annelerine çiçek verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Anneler Günü Veysel Şahin Ödemiş İzmir MHP Güncel Haberler

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