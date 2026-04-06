Mhp, İstanbul İl ve 39 İlçe Teşkilatını Feshetti
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin İstanbul il ve 39 ilçe teşkilatını feshettiğini açıkladı. Fesih, parti tüzüğüne dayandırılarak yapıldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: :
"Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kaynak: ANKA