MHP İl Başkanı Tercan ve ilçe başkanları TÜ Rektörü Tabakoğlu'nu ziyaret etti - Haberler

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MHP İl Başkanı Tercan ve ilçe başkanları TÜ Rektörü Tabakoğlu'nu ziyaret etti

MHP İl Başkanı Tercan ve ilçe başkanları TÜ Rektörü Tabakoğlu'nu ziyaret etti

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve beraberindeki ilçe başkanları, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

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MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve beraberindeki ilçe başkanları, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Rektör Tabakoğlu, üniversitenin çalışma ve projelerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Tabakoğlu, ziyaretlerinden dolayı Tercan ve ilçe başkanlarına teşekkür etti.

İl Başkanı Tercan ise üniversitenin başarılı çalışmalarıyla mutlu olduklarını dile getirdi.

Trakya Üniversitesinin büyük bir kurum olduğunu belirten Tercan, üniversitenin öğrencileri, hastanesi ve tüm birimleri ile şehre büyük bir değer kattığını ifade etti.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Erhan Tabakoğlu Trakya Bölgesi Tercan Güncel Haberler

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