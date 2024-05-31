MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, Pınarbaşı seçimlerine ilişkin açıklama yaptı

MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, 2 Haziran'da yenilenecek Pınarbaşı seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Demirezen, yazılı açıklamasında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin son 5 yılda Pınarbaşı ilçesine 500 milyon liralık yatırım yaptığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Cumhur İttifakı adayı Menduh Uzunluoğlu'na destek verdiğini anlatan Demirezen, "Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın neden bu kadar sık Pınarbaşı'nı ziyaret ettiğini soran Sayın Feyzullah Keskin, Ankara ve Adana Büyükşehir Belediye başkanlarının yolunu dahi bilmedikleri Pınarbaşı'na neden geldiklerini yanıtlayarak merakını giderebilir." ifadelerini kullandı.

Demirezen, 2 Haziran'da Pınarbaşılı hemşerilerinin Menduh Uzunluoğlu'nu belediye başkanı seçeceklerine inandığını kaydetti.