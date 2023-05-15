MHP İl Başkanı Mahmut Karakuş, Giresun halkına teşekkür etti

MHP Giresun İl Başkanı Mahmut Karakuş, Cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Giresun'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü destek verildiğini bildirdi.

MHP Giresun İl Başkanı Mahmut Karakuş, Cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Giresun'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü destek verildiğini bildirdi.

Karakuş, yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerin Giresun ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Karakuş, 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin Giresun'da demokratik bir ortamda gerçekleştirildiği ifade ederek, şunları kaydetti:

"Seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımıza ilimizden güçlü bir destek verilmiştir. Seçimlerin ilimizde demokratik olgunluk, barış ve huzur içerisinde geçirilmesini sağlayan görevli kurum ve kuruluşlara, idareci ve çalışanlarına, özellikle bizlere desteğini sağlayan seçmenlerimize ve oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren tüm Giresunlulara teşekkür ediyorum."

Karakuş, resmi olmayan sonuçlara göre partilerinden milletvekili seçilen Ertuğrul Gazi Konal'ı da tebrik etti.