Üye Girişi
Haberi Paylaş
MHP İl Başkanı Mahmut Karakuş, Giresun halkına teşekkür etti

MHP İl Başkanı Mahmut Karakuş, Giresun halkına teşekkür etti

Güncel Haberler

MHP Giresun İl Başkanı Mahmut Karakuş, Cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Giresun'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü destek verildiğini bildirdi.

MHP Giresun İl Başkanı Mahmut Karakuş, Cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Giresun'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü destek verildiğini bildirdi.

Karakuş, yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerin Giresun ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Karakuş, 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin Giresun'da demokratik bir ortamda gerçekleştirildiği ifade ederek, şunları kaydetti:

"Seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımıza ilimizden güçlü bir destek verilmiştir. Seçimlerin ilimizde demokratik olgunluk, barış ve huzur içerisinde geçirilmesini sağlayan görevli kurum ve kuruluşlara, idareci ve çalışanlarına, özellikle bizlere desteğini sağlayan seçmenlerimize ve oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren tüm Giresunlulara teşekkür ediyorum."

Karakuş, resmi olmayan sonuçlara göre partilerinden milletvekili seçilen Ertuğrul Gazi Konal'ı da tebrik etti.

Giresun Seçim Sonuçları
Giresun Yerel Seçim Sonuçları 2019
Giresun Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Mahmut Karakuş Giresun MHP Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title